Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη σήμερα 24 Μαρτίου κι έχουμε τη Νέα Σελήνη του μήνα στην 4°12’ του Κριού.

Μια φαινομενικά αθώα Νέα Σελήνη χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις που όμως αν τη δει κανείς λίγο πιο προσεκτικά θα δει ότι κυρίως ο Κρόνος, αλλά και το τρίο Δία, Πλούτωνα, Άρη από τις αστρικές τους θέσεις συμμετέχουν δυναμικά στο φαινόμενο και αυτός είναι οιωνός σημαντικών γεγονότων. Ειδικά λοιπόν όσον αφορά τον Κρόνο φαίνεται πως η πίεση και ο περιορισμός που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα θα συνεχιστούν. Υπάρχει ένα αυστηρό αφεντικό πάνω απ’ το κεφάλι μας το οποίο ορίζει τι μπορούμε να κάνουμε, τα όρια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε και τις επιλογές από τις οποίες θα επιλέξουμε. Από την άλλη όμως, ο στόχος του δεν είναι σαδιστικός, αλλά το μόνο που θέλει είναι να μας βάλει σε ένα σωστό πλαίσιο λειτουργίας, όπως το ορίζει η εμπειρία που κουβαλάει και να μας δείξει τα όρια που χρειάζεται καθένας που νιώθει ότι βρίσκεται σε μια εντελώς χαοτική κατάσταση.

ΚΡΙΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στο ζώδιό σου η προτεραιότητά σου είναι να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου.Ο φόβος του άλλου, ο φόβος για την άποψη που θα έχει ο άλλος για σένα ή ακόμα και ο φόβος να μην πληγώσεις ή να μην απογοητεύσεις τους άλλους πρέπει κάποια στιγμή να αποδυναμωθεί, αν θέλεις να δεις τη ζωή σου να ρολάρει καλύτερα. Κι αυτό δε θα το πετύχεις με το να κάνεις επανάσταση ή με το να βγάλεις από τη ζωή σου όσους θεωρείς ότι την έχουν καταδυναστεύσει. Θα γίνει με το να κοιτάξεις τα θέλω σου και τις ανάγκες σου και να τα βάλεις σε προτεραιότητα.

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό σου δίνει την ευκαιρία να κλείσεις τις εκκρεμότητες σου με το παρελθόν και να προετοιμάσεις το έδαφος για νέα ξεκινήματα. Όπως λέει και η παροιμία « χέρι που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, φίλησε το», γι' αυτό και αυτές τις μέρες θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο το να κινηθείς διπλωματικά και να κρατήσεις χαμηλούς τόνους σε μία αντιπαράθεση. Αν καταφέρεις να περιορίσεις την απαισιοδοξία σου και να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα και λογική τα θέματα που θα προκύψουν θα βγεις πολλαπλά ευνοημένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Στον Κριό φιλοξενείται η Νέα Σελήνη του μήνα που σου ταιριάζει γάντι, αφού ανοίγει νέες προοπτικές στη ζωή σου, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με την ερωτική σου ζωή, τα παιδιά η κάποιο νέο δημιουργικό ξεκίνημα. Μόνος σου αντίπαλος ο εαυτός σου ο οποίος σε μπερδεύει και δε σου επιτρέπει να δεις ξεκάθαρα τα θέλω σου και να πιστέψεις σε αυτά. Βέβαια θα πρέπει να χαλιναγωγήσεις και την τάση σου να δραματοποιήσεις τα πράγματα και να τα κάνεις να φαίνονται πιο σοβαρά και πιο δύσκολα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Δε σε φοβάμαι όμως! Το έχουμε, έτσι;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις πράγματα που θα σε φέρουν πολλά βήματα πιο κοντά στις φιλοδοξίες σου. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να ξεπεράσεις το σκόπελο που λέγεται «συναισθηματικές ανασφάλειες» και το φόβο σου ότι αν μιλήσεις ανοιχτά για τα θέλω και τις ανάγκες σου κινδυνεύεις να κριθείς και τελικά να νιώσεις απόρριψη. Δώσε την ευκαιρία στους άλλους να σου αποδείξουν ότι ενδιαφέρονται για σένα και ότι αγαπούν αυτό που πραγματικά είσαι.





ΛΕΩΝ: Αυτή η πολύ ευνοϊκή για εσένα Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο Κριό θα σου δώσει την ευκαιρία για νέα ξεκινήματα στον επαγγελματικό σου χώρο και θα σου ανοίξει νέους δρόμους που δεν έχεις ιδέα που μπορεί να σε βγάλουν. Έχεις την ανάγκη να αντιμετωπίσεις τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία και αυτό είναι καθαρά στο χέρι σου. Από την άλλη καλό θα ήταν να μη ρισκάρεις μία σοβαρή σχέση για κάτι που φαίνεται ελκυστικό όμως είναι μάλλον παροδικό.





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό θα φέρει γεγονότα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα σε κάνουν να πειστείς ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σου που σε αγαπούν βαθιά και που γι’ αυτούς είναι σημαντικό να είσαι καλά και θα κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να το πετύχουν. Από την άλλη θα πρέπει κάποια στιγμή να αφήσεις πίσω σου τις ανασφάλειές σου και να δεις πως θα τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ θετικά για την ερωτική σου ζωή, ενώ μπορεί να βγεις κερδισμένος και από μία εξέλιξη στα επαγγελματικά.

ΖΥΓΟΣ:Αυτή η Νέα Σελήνη λειτουργεί υπέρ σου και σου δίνει τη δυνατότητα να ισχυροποιήσεις το ρόλο σου μέσα σε μία σχέση ή μία συνεργασία αποδεικνύοντας ότι ακόμα κι αν ισχύει το «ουδείς αναντικατάστατος» κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι πραγματικά πολύτιμοι και να κάνουν τη διαφορά. Από την άλλη μπορεί να επωφεληθείς ακόμα και από τα λάθη των των ανταγωνιστών σου και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Προσπάθησε βέβαια να δείξεις το καλύτερο πρόσωπο που έχεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό σου δίνει τη δυνατότητα για νέα ξεκινήματα στον εργασιακό σου χώρο. Έχεις τη διάθεση να προσφέρεις και να δημιουργήσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη χρονική περίοδο. Από την άλλη όμως, αν ανήκεις στους Σκορπιούς που έχουν παραμελήσει τον εαυτό τους για χάρη της δουλειάς και των υπόλοιπων υποχρεώσεων θα μπορέσεις να βάλεις προτεραιότητα εσένα και να ξεκινήσεις κάποιες δραστηριότητες που θα αλλάξουν και την ψυχολογία σου, αλλά και την εικόνα σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αν κάποιος ευνοείται ερωτικά με αυτή τη Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό αυτός είσαι εσύ. Προσπάθησε μόνο να αφήσεις στην άκρη τις ανασφάλειές σου που καταλήγουν να σε κάνουν να λειτουργείς μόνο με το μυαλό σε καταστάσεις που όπως και να το κάνουμε είναι λογικό να βασίζονται στο συναίσθημα. Ας είσαι υποψιασμένος, αλλά όχι καχύποπτος. Αναγνώρισε στον άλλον το δικαίωμα να είναι διαφορετικός από όσους μπορεί να σε έχουν πληγώσει στο παρελθόν. Επίσης, άσε στην άκρη το φόβο της βαρεμάρας που μπορεί να σε πιάνει εύκολα είτε με τους ανθρώπους, είτε με πράγματα με τα οποία αποφασίζεις να ασχοληθείς και εστίασε στο παρόν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην οικογενειακή, αλλά και τη συναισθηματική σου ζωή, αφού έχεις την ανάγκη να απαλλαγείς από τα παλιά μοτίβα που σε βαραίνουν και σε οδηγούν σε αδιέξοδα. Είναι σημαντικό να εστιάσεις σε σένα και να πάρεις χρόνο για να έρθεις σε επαφή με τα συναισθήματά σου. Ο φόβος μήπως κάποιος σου κυριαρχήσει ή ακόμα έστω και ασυνείδητα σε κάνει να ταυτιστείς μαζί του και με συμπεριφορές που δε σε εκφράζουν προέρχεται από το ότι εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι θέλεις. Όταν το βρεις δε θα έχεις να φοβάσαι τίποτα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη και ευνοϊκή για εσένα, αρκεί να ξεπεράσεις το φόβο του να πας μπροστά και να απαλλαγείς από πράγματα που στην πραγματικότητα σε κρατάνε δέσμιο. Αν λοιπόν έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου προσφέρουν μία καλύτερη δουλειά ή μία σχέση με καλύτερες προοπτικές που θα σου δώσει την ευκαιρία για νέες εμπειρίες. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις την ευθύνη που έχει μία τέτοια επιλογή και να μην περιμένεις από τους άλλους να σου δώσουν τις λύσεις στο χέρι.

ΙΧΘΕΙΣ: Το ερώτημα που θέτει σε σένα αυτή η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό είναι κατά πόσο μπορείς να πιστέψεις στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου ή θα περιμένεις την επιβεβαίωση και την αναγνώριση από τους άλλους για να κάνεις το οποιοδήποτε βήμα. Είναι η στιγμή που μπορείς να ανακαλύψεις τι σε κρατάει δέσμιο και επιτρέπεις στους άλλους να κάνουν κουμάντο στη ζωή σου. Είναι η ευκαιρία σου να απεξαρτηθείς από την υλική ή τη συναισθηματική ασφάλεια που νομίζεις ότι σου παρέχουν κάποιοι.

