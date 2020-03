Οικονομία

Κορονοϊός: Μείωση στο πλαφόν για τα αντισηπτικά

Η υπερκατανάλωση του προϊόντος της περιοχής, ανάγκασε το υπουργείο να μειώσει το πλαφόν. Εκδόθηκε η ΠΝΠ για υπαγωγή των προϊόντων έκτακτης υγιεινής στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Τα αντισηπτικά ανά πελάτη θα μειωθούν στα δύο, από τρία που ισχύει σήμερα, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στο μέγιστο βαθμό, με 600.000 τεμάχια την ημέρα, θα τεθούν σε λειτουργία δυο ακόμη εργοστάσια παραγωγής αντισηπτικών και η ημερήσια παραγωγή συνολικά θα φτάσει τα 800.000 τεμάχια την ημέρα αλλά και πάλι θα υπάρχει έλλειμμα στην αγορά, όπου η κατανάλωση φτάνει το 1 εκατομμύριο τεμάχια.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας, ότι λόγω των μέτρων μένουμε πλέον στο σπίτι, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ το αντισηπτικό καθώς μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας, όπως προτείνουν οι λοιμοξιολόγοι. Σε ερώτηση εάν έχει διαπιστωθεί αισχροκέρδεια στην αγορά, ο υπουργός είπε πως έχουν μπει κάποια μικρά πρόστιμα, αλλά τα συνεργεία «δεν βρήκαν εξαιρετικά κραυγαλέες περιπτώσεις» και γνωστοποίησε ότι αύριο θα εκδοθεί σχετικό δελτίο Τύπου από το υπουργείο.

Σχετικά με το ωράριο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αύριο, μετά το υπουργικό συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα αναλυθούν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η απόφαση για το διευρυμένο ωράριο ισχύει μέχρι αύριο, οπότε θα εκδοθεί νέα απόφαση που θα ισχύει από 26 Μαρτίου καθώς η 25η Μαρτίου είναι αργία.

Είχαμε πει ότι αυξήθηκε το καθημερινό ωράριο για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και θα επανεξεταστεί η κατάσταση αναλόγως της ομαλοποίησης της αγοράς. Αυτή την Κυριακή υπήρχε στα σούπερ μάρκετ η μισή κίνηση από μια καθημερινή. Υπάρχουν δύο θέσεις, μία εκφράζεται από τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και τους εργαζόμενους, που λένε ότι το διευρυμένο ωράριο είναι εξοντωτικό και μία από τους καταναλωτές, που θέλουν περισσότερες ώρες λειτουργίας. Θα εξετάσουμε τα στοιχεία και θα αποφασίσουμε. Το πρόβλημα για εμάς είναι να μην υπάρχει συνωστισμός» σημείωσε ο υπουργός.

Ο ίδιος είπε τέλος, ότι όπως έχει ενημερωθεί, έχουν γίνει προσλήψεις εργαζομένων από σούπερ μάρκετ.

Την εγκύκλιο με όλες τις διευκρινίσεις για τη μείωση του ΦΠΑ 6% σε σειρά αγαθών που είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2020), υπέγραψε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος Πιτσιλής.

Στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ μάσκες, γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά και μαντηλάκια

Ειδικότερα, με την ΠΝΠ μετατάσσονται στο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% από 24%%, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, οι μάσκες προστασίας, τα γάντια για την ιατρική, το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, η αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.