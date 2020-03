Αθλητικά

Κορονοϊός: Σήμερα οι αποφάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πρόταση που έχει πέσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων για την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Φαίνεται ότι οι οριστικές αποφάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα επισπευστούν, εξαιτίας της μεγάλης πίεσης για αναβολή που δέχεται αλλά και της παραδοχής των Ιαπώνων διοργανωτών πως οι Αγώνες δεν μπορούν να γίνουν κανονικά, πριν ο κόσμος να σταματήσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνική συνομιλία σήμερα (στις 13:00 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας.

Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Sankei, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας συζητά με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ανώτερο για ένα χρόνο.