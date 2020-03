Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονίζει γιατρός του “Σωτηρία”: Ρισκάρουμε τις ζωές μας, σας παρακαλώ μείνετε σπίτι

Τον υπεράνθρωπο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που δέχεται το μεγαλύτερο όγκο των κρουσμάτων του κορονοϊού περιγράφει ένας πνευμονολόγος.

«Κοιτάζεις το συνάδελφο σου μέσα στα μάτια, ξέρεις ότι φοβάται, αλλά κάθεται μέσα στη νύχτα ξάγρυπνος και κοιτάζει το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Καθόμαστε στα επείγοντα 15 και 16 ώρες την ημέρα», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πνευμονολόγος Γιώργος Χειλάς. Ένας μάχιμος γιατρός του «Σωτηρία», που δέχεται το μεγαλύτερο όγκο (60-70%) των περιστατικών κορονοϊού στη χώρα. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ο μικρός αριθμός των κρουσμάτων, μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά να αναχαιτίσουμε τον ιό, λέει ο επιμελητής Α της πέμπτης πνευμονολογικής κλινικής. «Δυστυχώς σήμερα παρά το lockdown, δεν είδα καμία διαφορά στην κίνηση από τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστούμε όσους το έχουν καταλάβει και μένουν σπίτι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει καθολικό. Εμείς δεν θέλουμε χειροκρότημα. Αλλά επειδή ρισκάρουμε τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας, όσο δύσκολο κι αν είναι, παρακαλώ τον κόσμο να μείνει σπίτι υγιής».

Η διαφορά με τη γρίπη είναι ότι οι σοβαρά νοσούντες θα χρειαστούν διασωλήνωση

Ο κ. Χειλάς αναφέρει ότι καθημερινά αυξάνεται η δουλειά και οι διασωληνώσεις, όπως φαίνεται και στην επίσημη ενημέρωση που γίνεται από τον κύριο Τσιόδρα. «Bεβαίως νοσεί ένα μικρό κομμάτι σοβαρά, αλλά από αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 20%, απαιτεί διασωλήνωση. Το 90% του κόσμου θα το περάσει χωρίς να το καταλάβει. Η διαφορά όμως με τη γρίπη είναι ότι οι σοβαρά νοσούντες θα το περάσουν με διασωλήνωση. 'Αρα θα απαιτηθούν κρεβάτια, άρα μείνετε μέσα να περιορίσετε την μετάδοση, γιατί δεν είναι μόνο το δικό μας σύστημα με ελλείψεις. Όλα τα υγειονομικά συστήματα βρέθηκαν απροετοίμαστα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δημοσιεύσεις ήδη από το 2015, περί πιθανής πανδημίας από κορονοϊό σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το Nature».

Το 60% των πνευμονολόγων στο «Σωτηρία» άνω των 60

Όσον αφορά την κατάσταση στο «Σωτηρία» μας λέει ότι το 60% των μόνιμων πνευμονολόγων είναι άνω των 60 ετών. «Δουλεύουμε με ελλείψεις σε προσωπικό, ιατρούς, νοσηλευτές. Και τα καταφέρνουμε. Χρειαζόμαστε μέτρα ατομικής προστασίας. 'Αλλοτε έχουμε. 'Αλλοτε δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε ενίσχυση. Σήμερα ήμασταν εντάξει γιατί είχαμε πάρει την ενίσχυση του Σαββάτου». Ποια εικόνα όμως κυριάρχησε από την σημερινή μέρα; «Λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο, ο φόβος και η πίστη ότι θα τα καταφέρουμε είναι στα μάτια όλου του προσωπικού».