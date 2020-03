Κόσμος

Κορονοϊός: “Θρίλερ” με κρουαζιερόπλοιο στη Χιλή

Πάνω από 1800 άτομα μέσα στο πλοίο. Δεκάδες αυτοί με τα συμπτώματα.

Κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 1.800 επιβαίνοντες, οι 42 εκ των οποίων έχουν παρουσιάσει συμπτώματα «γρίπης», περιπλανιόταν χθες Δευτέρα στα ανοικτά της Χιλής, όπου ο ελλιμενισμός τού απαγορεύθηκε, εξαιτίας των ανησυχιών που εγείρει η πανδημία του κορονοϊού.

Το Zaandam, υπό ολλανδική σημαία, που εκμεταλλεύεται η Holland America (όμιλος Carnival), απέπλευσε από το Μπουένος Άιρες την 7η Μαρτίου. Ο καπετάνιος του ζήτησε άδεια να αποβιβάσει τους ασθενείς πριν συνεχίζει τον πλου προς τον προβλεπόμενο προορισμό, το Φορτ Λόντερντεϊλ (Φλόριντα), στις ΗΠΑ, μέσω της διώρυγας του Παναμά.

Η Holland America ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι δεκατρείς επιβάτες από τους 1.243 και 29 μέλη του πληρώματος από τα 586 έχουν παρουσιάσει «συμπτώματα γρίπης».

«Καθώς είναι η εποχή της γρίπης και δεν είναι διαθέσιμα σετ εξετάσεων για την [ασθένεια] COVID-19 πάνω στο σκάφος, προς το παρόν είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι έχουν ακριβώς» οι ασθενείς, πρόσθεσε η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι τηρεί τις συστάσεις των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Το Zaandam, αφού πέρασε το ακρωτήριο Χορν, επρόκειτο θεωρητικά να ελλιμενιστεί την 21η Μαρτίου στο Σαν Αντόνιο, λιμάνι στην περιοχή της πρωτεύουσας της Χιλής, του Σαντιάγο.

«Παρά την πρότερη διαβεβαίωση ότι οι επιβάτες μπορούσαν να αποβιβαστούν στην Πούντα Αρένας, στη νότια Χιλή, για να πάρουν αεροσκάφος, δεν μας επιτράπηκε να τους αποβιβάσουμε. Κανείς δεν έχει κατέβει από το πλοίο από τη 14η Μαρτίου στην Πούντα Αρένας», ανέφερε η Holland America στο δελτίο Τύπου που μεταφόρτωσε στον ιστότοπό της.

Την 20ή και την 21η Μαρτίου, το κρουαζιερόπλοιο έλαβε άδεια απλώς να ανεφοδιαστεί με τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα στο Βαλπαραΐσο της Χιλής.

Τουλάχιστον οι εκατό από τους επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο είναι Γάλλοι, ανάμεσά τους οι γονείς του Γκουρβάν Λε Παβέκ, ο οποίος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η κατάσταση πάνω στο σκάφος χειροτερεύει κάθε μέρα.

«Από τη 15η Μαρτίου, το πλοίο πλέει παράλληλα προς τις ακτές της Χιλής, [ο πλοίαρχος] δεν ξέρει πού να πάει», εξετάζει «διάφορες πιθανότητες» αλλά χωρίς «σαφή» τον προορισμό, εξήγησε.

Από την Κυριακή, όταν «εντοπίστηκε το πρώτο ύποπτο κρούσμα» μόλυνσης από τον κορονοϊό, το πλήρωμα έθεσε όλους τους επιβάτες «σε περιορισμό στις καμπίνες τους και η μοναδική επαφή τους» με τον έξω κόσμο είναι «τα γεύματα που τους αφήνει μπροστά στις πόρτες τους», συμπλήρωσε.

Η Χιλή ανακοίνωσε τη 18η Μαρτίου ότι κλείνει τα σύνορά της σε όλους τους ταξιδιώτες που κινούνται με χερσαία μέσα, στον αέρα και στη θάλασσα. Ως χθες Δευτέρα, η χώρα της Λατινικής Αμερικής καταμετρούσε 746 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό και δύο θανάτους.