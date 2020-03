Παράξενα

Κορονοϊός: Ένας νεκρός και μια ετοιμοθάνατη από κατανάλωση υγρού ενυδρείου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον Πρόεδρό τους «άκουσαν» δύο άνθρωποι από τις ΗΠΑ, καταναλώνοντας το «θείο δώρο» όπως χαρακτήρισε τη χλωροκίνη ο Τραμπ.

Κάτοικος της πολιτείας της Αριζόνας πέθανε και η σύζυγός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει από το στόμα φωσφορική χλωροκίνη, ουσία που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ενυδρείων, διότι περιέχει χλωροκίνη, τη δραστική ουσία φαρμάκου για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ίσως αποδειχθεί «θείο δώρο» στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ζευγάρι, περίπου εξήντα ετών, αισθάνθηκε αμέσως δυσφορία μόλις κατάπιε ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιείται για την απολύμανση ενυδρείων, εξήγησε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Banner Health του Φοίνιξ.

Η φωσφορική χλωροκίνη πράγματι είναι η δραστική ουσία στο ανθελονοσιακό σκεύασμα που ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες πως ενδέχεται να φανεί καθοριστικό στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ασθένεια COVID-19.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι ο συνδυασμός της υδροξυχλωροκίνης με ένα αντιβιοτικό, την αζιθρομυκίνη, υπάρχουν «αληθινές πιθανότητες» να αποδειχθεί πως θα «αλλάξει το παιγνίδι» όσο ελάχιστα άλλα σκευάσματα «στην ιστορία της ιατρικής».

Χθες Δευτέρα, υπερθεμάτισε, δηλώνοντας πως η χλωροκίνη ίσως αποδειχθεί «θείο δώρο».

Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός ειδικός για τις μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, μετρίασε πάντως τον ενθουσιασμό του ενοίκου του Λευκού Οίκου, θυμίζοντας πως οποιαδήποτε θεραπεία πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμές, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χρήσης της.

«Η χλωροκίνη, ανθελονοσιακό φάρμακο, δεν πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα για τη θεραπεία ή την πρόληψη του ιού» SARS-CoV-2, τόνισε το νοσοκομείο Μπάνερ σε ανακοίνωσή του.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη της ασθένειας COVID-19, αν και ερευνητές μελετούν πλέον υπάρχοντα σκευάσματα και εργάζονται πάνω σε πειραματικά φάρμακα και εμβόλια. Προς το παρόν, στους περισσότερους ασθενείς προσφέρεται μόνο υποστηρικτική περίθαλψη.

«Με δεδομένη την αβεβαιότητα γύρω από την COVID-19, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να βρει τρόπους να προλάβει ή να θεραπεύσει τον ιό, αλλά η αυτοθεραπεία με φάρμακα δεν είναι σωστός τρόπος να γίνει αυτό», τόνισε ο Δρ. Ντάνιελ Μπρουκς, διευθυντής του κέντρου ενημέρωσης για τις δηλητηριάσεις και τις φαρμακευτικές ουσίες στο νοσοκομείο Μπάνερ.

Ο Δρ. Μπρουκς προέτρεψε την ιατρική κοινότητα να μην συνταγογραφεί σκευάσματα με δραστική ουσία τη χλωροκίνη σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία.

«Το τελευταίο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πλημμυρίσουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών με ασθενείς που θεώρησαν ότι ανακάλυψαν κάποια γενική κι αόριστη και άκρως ριψοκίνδυνη θεραπεία, που ενδεχομένως θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους», εξήγησε.