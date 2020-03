Κόσμος

Κορονοϊός - Κίνα: Σταδιακή άρση στους περιορισμούς της μετακίνησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν δύο μήνες διήρκησε ο περιορισμός της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην Κίνα.

Οι αρχές της πόλης Ουχάν στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού τον Δεκέμβριο, θα άρουν στις 8 Απριλίου όλους τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί στους κατοίκους της έπειτα από περισσότερο από δύο μήνες, ανακοινώθηκε σήμερα.

Στην υπόλοιπη επαρχία Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν, η άρση των περιορισμών ξεκινά ήδη από αύριο 25 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την επαρχία ελεύθερα. Το ίδιο θα ισχύσει λίγες ημέρες αργότερα και για την Ουχάν.

Αρχικά θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μόνο όσοι θεωρούνται υγιείς.

Η Ουχάν είχε τεθεί σε καραντίνα στις 23 Ιανουαρίου.