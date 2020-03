Κόσμος

Κορονοϊός: Αύξηση κατά 20.000 στα κρούσματα στη Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δραματικό «άλμα» των κρουσμάτων στη Γερμανία. Ο απολογισμός των νεκρών.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού αυξήθηκε στη Γερμανία κατά 4.764 σε διάστημα 24 ωρών για να φτάσει τα 27.436, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Συνολικά 114 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής εξαιτίας της covid-19, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται κατά 28 σε σχέση με χθες Δευτέρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.