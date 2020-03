Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Οι ληστές την …παραβίασαν

«Ακούραστοι» οι ληστές «χτύπησαν» καταστήματα από τα λίγα που λειτουργούν ακόμα.

Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού δεν πτόησε άγνωστους που «χτύπησαν» στην άδεια Θεσσαλονίκη, ληστεύοντας καταστήματα ψιλικών.

Δύο ήταν οι ληστείες που καταγγέλθηκαν τις τελευταίες ώρες, η μία στην Τούμπα και η άλλη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους δράστες να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και να «εξαφανίζονται», έχοντας προηγουμένως αρπάξει χρηματικά ποσά.

Η πρώτη ληστεία συνέβη στις 11 χθες το βράδυ, στην οδό Κλεάνθους, όπου ο δράστης, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, πήρε από το ταμείο 150 ευρώ. Τρεις ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, σημειώθηκε η δεύτερη ληστεία, αυτή τη φορά στην οδό Ιασωνίδου. Όπως έγινε γνωστό, ο υπάλληλος του καταστήματος φαίνεται να αντιστάθηκε και ο δράστης τον χτύπησε με λοστό, πριν αρπάξει τις εισπράξεις και διαφύγει. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο απ' όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ήδη, η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα δύο περιστατικά.