Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: προσθήκη 100 ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης λόγω κορονοϊού

Διεύρυνση κατά 100 των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό, με την απόφαση να υπογράφεται σήμερα ή την Τετάρτη, προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Υπ. Οικονομικών ανέφερε ακόμη ότι θα υπάρξει παρέμβαση και για τις επιταγές, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα, ενώ σημείωσε ότι θα συνεκτιμηθεί με την πάροδο του χρόνου και τα δεδομένα από τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών αν θα υπάρξει τροποποίηση στο όριο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που απαιτούνται ανά φορολογούμενο, ώστε να μην τους επιβληθεί πρόστιμο.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι υπάρχει συνεννόηση με τον Γιάννη Βρούτση για τους μακροχρόνια άνεργους και την ενίσχυση τους.

Ο Υπ. Οικονομικών ανέφερε ότι το πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σχεδιάζεται να επεκταθεί τον Απρίλιο, δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώνεται με την εξάπλωση του κορονοϊού και την αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από την επιδημία.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα στήριξης είπε ότι πολλές φορές ακούγονται εξωπραγματικά ποσά για «πακέτα» που λαμβάνονται από διάφορες χώρες, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, αναφέροντας ότι οι περισσότερες χώρες αποφασίσουν μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ, λέγοντας ότι στην Ελλάδα ήδη έχουμε υπερβεί αυτό το ποσοστό.