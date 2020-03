Οικονομία

Κορονοϊός: αλλαγές για τις συναλλαγές στις τράπεζες

Περαιτέρω μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και για τους συναλλασσόμενους ανακοίνωσαν οι τράπεζες.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με ανακοίνωση της, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, εντείνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19».

Για το λόγο αυτό, από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στα καταστήματα, με φυσική παρουσία, οι ακόλουθες συναλλαγές.:

1. Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

2. Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet / mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet / mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Η ΕΕΤ συστήνει στους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να αξιοποιήσουν τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς τους και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας τους.