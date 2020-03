Life

“Special Report”: ο κορονοϊός, ο “αιφνιδιασμός” και η “οικονομική καταιγίδα” από την επιδημία (εικόνες)

Η εκπομπή ταξίδεψε στην “πρώτη πηγή” στην χώρα μας, στην δυτική Ελλάδα, ενώ με την βοήθεια ειδικών και κυβερνητικών στελεχών επιχειρεί να κάνει τον “υπολογίσει” τον βαρύ οικονομικό αντίκτυπο.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι θα δούμε στην εκπομπή της Τρίτης, 24 Μαρτίου, στις 24:00:

«Αιφνιδιασμός»

Στις 12 Μαρτίου, ο πρώτος Έλληνας πολίτης έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ήταν ένας άνδρας 66 ετών, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει στη χώρα από ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Σαράντα έξι συνταξιδιώτες του βρέθηκαν θετικοί στον φονικό ιό. Πόσο «θωρακισμένη» ήταν η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτόν τον αόρατο εχθρό που απειλεί να τινάξει στον αέρα τα υγειονομικά συστήματα, ακόμη και των πιο προηγμένων κρατών;

Ο Αντώνης Φουρλής και η κάμερα του «Special Report» ταξιδεύουν στην Πάτρα, όπου «ιχνηλατούν» τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτό το πρώτο εξαιρετικά σοβαρό κρούσμα.

Η εκπομπή ταξιδεύει και στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου συνεργεία καθαρισμού πραγματοποιούν απολυμάνσεις ακόμη και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προσπαθώντας να προφυλάξουν τους κατοίκους.

«Οικονομική καταιγίδα»

Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται στη χώρα, τα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών και της λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων έχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις για την τουριστική βιομηχανία και την ελληνική οικονομία.

Την ίδια ώρα, τα διεθνή χρηματιστήρια και ολόκληροι κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας δέχονται ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση της οικονομικής ζημίας.

Τι επιφυλάσσει, λοιπόν, το μέλλον για την οικονομία της Ελλάδας; Ο Τάσος Τέλλογλου αναζητά τις πρώτες απαντήσεις από στελέχη της κυβέρνησης και της αγοράς.

