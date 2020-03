Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: περισσότερα από 1 εκατομμύριο μηνύματα στο 13033 (βίντεο)

Τι είπε ο Υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου. Παράδοση εγγράφων κατ΄ οίκον από τα ΚΕΠ. Διευκρινίσεις για μια σειρά από μετακινήσεις.