Κορονοϊός: “Έχουμε 40ρηδες και 50ρηδες ασθενείς”, λέει διευθύντρια του “Σωτηρία”

Τι αναφέρει η επικεφαλής πνευμονολογικής κλινικής για τα κρούσματα της επιδημίας, τα συμπτώματα και την εξελιξη της νόσου.

Την αγωνία όσων δουλεύουν στο σύστημα υγείας να μην χαθεί κανείς από την αλυσίδα σωτηρίας των ασθενών, εκφράζει η συντονίστρια & διευθύντρια της 7ης πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Σωτηρία» Μίνα Γκάγκα, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με πνευμονίες λόγω κορονοϊού. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζει πως «κάθε εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας που λείπει από τη νοσηλευτική αλυσίδα είναι πρόβλημα και κίνδυνος για όλη την αλυσίδα και τους ασθενείς».

Η κ. Γκάγκα κάνει λόγο για αυστηρά πρωτόκολλα που μπαίνουν σε εφαρμογή, όταν έρχονται σε επαφή με ασθενή που νοσεί από κορονοϊό: «Προσέχουμε ακόμα και τον τρόπο που βγάζουμε τα βρώμικα ρούχα, για να μην κινδυνέψουμε εμείς αλλά και κανείς άλλος. Πρέπει στους αναπνευστικούς ασθενείς να παρακολουθούμε συνεχώς το οξυγόνο τους και να προσαρμόζουμε ανάλογα την οξυγονοθεραπεία ή και την υποστήριξη της αναπνοής».



Τι κάνουμε για να μην κολλήσουμε κορονοϊό τις οικογένειες μας

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλοι ακολουθούν ευλαβικά τις οδηγίες ασφάλειας, για να μην κολλήσουν οι ίδιοι και να μην μεταφέρουν τον κορονοϊό στους συναδέλφους και στο σπίτι τους.



«Οι περισσότεροι, όταν επιστρέφουμε σπίτι, αφήνουμε παπούτσια έξω ή σε χαλάκι με χλωρίνη, βγάζουμε προσεκτικά και πλένουμε ρούχα, όσο μπορούμε κοιμόμαστε χώρια από τους δικούς μας, φοράμε μάσκα όταν είμαστε κοντά ή και όταν ετοιμάζουμε φαγητό. Καθαρίζουμε κινητά, κλειδιά και πόμολα και πλένουμε καλά τα χέρια μας», αποκαλύπτει.

Η κ. Γκάγκα, που είναι μέλος ΔΣ της global health alliance against respiratory disease του ΠΟΥ, τονίζει ότι η έγκαιρη αγωγή είναι σημαντική στις πνευμονίες και στους νοσηλευόμενους, γι' αυτό και «αρχίζουμε άμεσα αγωγή» και συμπληρώνει πως οι καπνιστές και οι άρρωστοι με ΧΑΠ είναι συνήθως πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευμονίες.



«Προσπαθούμε πάντα να πείσουμε τους ασθενείς μας να μην καπνίζουν, δεν έχουμε προς το παρόν αρκετά στοιχεία συγκεκριμένα για τον κορονοϊό» καταλήγει.



«Νοσηλεύουμε σαραντάρηδες και πενηντάρηδες»



Όσον αφορά τους νέους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία αναφοράς, η διευθύντρια της 7ης πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία, επισημαίνει:



«Νοσηλεύουμε και σαραντάρηδες και πενηντάρηδες. Κάποιοι έχουν παράγοντες κινδύνου, κάποιοι είναι απολύτως υγιείς ή ακόμα και αθλητές. Σίγουρα, η κατάσταση του ανοσοποιητικού έχει σημασία και υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, αλλά νομίζω κανείς δεν είναι άτρωτος».

Η ίδια επισημαίνει ότι για τους γιατρούς, αλλά και τους ασθενείς, είναι ένα καινούργιο νόσημα για το οποίο «μαθαίνουμε κάθε μέρα για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Παρακολουθούμε κάθε λεπτομέρεια και πρωτόκολλο, κάθε νέα μελέτη και φάρμακο. Και μας νοιάζει να προσφέρουμε την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς, ιατρικά και ανθρώπινα. Να ξέρουν ότι τους φροντίζουμε σωστά και ότι είμαστε εκεί, δίπλα τους».



Ποια συμπτώματα του κορονοϊού δείχνουν νοσοκομείο



Για τα πρώιμα συμπτώματα και τον θόρυβο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες η κ. Γκάγκα ξεκαθαρίζει:



«Τα συμπτώματα είναι κακουχία, καταβολή, πυρετός - όχι απαραίτητα ψηλός- και βήχας. Μερικές φορές, και γαστρεντερικά συμπτώματα. Με ήπια συμπτώματα, καθόμαστε σπίτι. Έντονα συμπτώματα ή δύσπνοια πρέπει να κάνουν τον ασθενή να επικοινωνήσει με γιατρό ή και να πάει στο νοσοκομείο, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Τα έντονα συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν κάθε άρρωστο να επικοινωνήσει με τον γιατρό του».