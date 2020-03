Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου από το σπίτι μας με τις σημαίες στα μπαλκόνια μας

Η πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών και το μήνυμα ενότητας για τη δοκιμασία που περνά και η χώρα μας.

Πρόσκληση σε κάθε Έλληνα να υψώσει τη σημαία στο μπαλκόνι του και να γιορτάσουμε με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, απευθύνει, με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

"Φέτος γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου από το σπίτι. Η ψυχή μας, η ελευθερία, η ενότητά μας, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η δύναμή μας....τα παιδιά μας, η πατρίδα μας. Η σημαία μας!

Ελλάδα μπροστά! Είμαστε όλοι ένα!

Φέτος από το σπίτι. Μένουμε σπίτι" αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ανάλογη πρόσκληση είχε απευθύνει τις προηγούμενες μέσω του ΑΝΤ1 και ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θοδωρής Καράογλου.