Κοινωνία

Mirage και F-16 πέταξαν πάνω από την Αθήνα

Με..εκπλήξεις ο αυριανός εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων έγιναν από τις 10:30 και έπειτα στον εναέριο χώρο του λεκανοπεδίου Αττικής, στο πλαίσιο της αυριανής εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, όπως γνωστοποίησε το ΓΕΕΘΑ. Επρόκειτο για τις διέλευσεις ενός αεροσκάφους MIRAGE-2000 και ενός αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που πέταξαν στις 10:30 το πρωί και επανέλαβαν αργότερα.

Εκτιμάται ότι η δοκιμαστική διέλευση αφορά την αυριανή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο τού Αγνώστου Στρατιώτη, με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας, χωρίς να αποκλείεται η έκπληξη.

Μέσω ανάρτησής του, πάντως σήμερα, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε τους Έλληνες να γιορτάσουν από τα σπίτια τους τη φετινή εθνική επέτειο, βγάζοντας τις σημαίες στα μπαλκόνια.