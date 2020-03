Οικονομία

Τσακαλώτος: ο Σταϊκούρας πρέπει να στηρίξει το ευρωομόλογο

Τι ζητά ο πρώην Υπ. Οικονομικών από τον διάδοχο του ενόψει του κρίσιμου Eurogroup

“Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει το αίτημα για ευρωομόλογο. Θα το πράξει;” αναφέρει σε δήλωση του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Όπως σημειώνει, «η έκδοση ευρωομολόγου είναι μια πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημερινό Eurogroup θα τεθεί στο τραπέζι το αίτημα έκδοσης ενός τέτοιου ομολόγου του λεγόμενου Covid bond. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς, μέσω του Αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Δ. Παπαδημούλη, έχει μάλιστα καταθέσει ήδη σχετική ερώτηση στην Commission. Το αίτημα αυτό στηρίζεται από την Ιταλία και την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει ήδη ως πρόταση. Ποιά η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Θα λάβει θέση ή, για άλλη μια φορά, θα παραμείνει θεατής της συνεδρίασης; Καλούμε τον κ. Σταϊκούρα να θέσει σήμερα αυτό το ζήτημα μετ' επιτάσεως. Και σε αυτό το αίτημα θα έχει την στήριξή μας».

«Παράλληλα, τον καλούμε να στηρίξει κάθε θέση για πιο επεκτατικά μέτρα, όπως το αίτημα των υπολοίπων χωρών του νότου ο ESM να παράσχει δανεισμό χωρίς όρους και μνημόνια, παρότι αυτό το εργαλείο φοβάμαι ότι θα αποδειχθεί ανεπαρκές. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει άμεσα πιο επιθετικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι επιχειρήσεις, χρειάζονται «ζεστό χρήμα» ώστε να μην υπάρξει μια νέα κρίση χρέους όταν εξέλθουμε της υγειονομικής κρίσης. Η Ελλάδα οφείλει να δώσει μάχη προς αυτή τη κατεύθυνση. Ελπίζω να μην θεωρηθεί και αυτή η θέση μαξιμαλιστική και λαϊκίστικη», καταλήγει ο Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.