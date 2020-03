Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα αύξηση του αριθμού των νεκρών στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μακραίνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων της φονικής επιδημίας στην χώρα μας.

Ακόμη μεγαλύτερη γινεται η λίστα των θυμάτων απο τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς ακόμη δύο συμπολίτες μας κατέληξαν συνεπεία και της νόσου, αυξάνοντας σε 19 τον συνολικό αριθμό των νεκρών.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για έναν άνδρα 64 ετών που "έσβησε' το πρωί της Τρίτης και μια υπερήλικη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την νύχτα.

Αμφότεροι νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο 'Σωτηρία".

Συνολικά στην Ελλάδα έχουν χάσει την ζωή τους 15 άνδρες κια 4 γυναίκες.

Επισήμως, ο αριιθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα έχει ανέλθει σε 695 (σημ: έως το μεσημέρι της Δευτέρας).