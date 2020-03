Πολιτισμός

Πέθανε ο “πατέρας” του Αστερίξ

Η ανακοίνωση της οικογένειας ενός εκ των δημιουργών του Αστερίξ, ενός από τα διασημότερα κόμικ.

Ο Αλμπέρ Ουντερζό (Albert Uderzo), ο σχεδιαστής, δημιουργός μαζί με τον Ρενέ Γκοσινί (Rene Goscinny) του Αστερίξ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 92 ετών.

«Ο Αλμπέρ Ουντερζό πέθανε στο ύπνο του στο σπίτι του στο Νεγί από καρδιακή προσβολή που δεν είχε σχέση με τον κορονοϊό. Ήταν πολύ κουρασμένος τις τελευταίες εβδομάδες», εξήγησε πρόσωπο της οικογένειάς του.