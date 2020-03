Οικονομία

Η Kosmocar δίπλα στην Πολιτεία για την αντιμετώπιση της κρίσης

Προσφορά οχημάτων απο την εταιρεία για την εξυπηρέτηση του ΕΟΔΥ και αλυσίδων σούπερ μάρκετ για παραδόσεις κατ΄ οίκον.

Σε ανακοίνωση της Kosmocar αναφέρεται:

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία, την οικονομία, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά μας. Από τη μία στιγμή στην άλλη έχουμε εμπλακεί όλοι μας, Πολιτεία, φορείς, πολίτες, σε μία μάχη απρόβλεπτης διάρκειας στην οποία πρέπει συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, να δείξουμε άμεσα αντανακλαστικά και την υψηλότερη ευαισθησία, με επείγουσα και αποτελεσματική συμμετοχή.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας, εμείς στην KOSMOCAR Α.Ε., Επίσημος Εισαγωγέας των Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley και Ducati στην Ελλάδα, παραχωρούμε άμεσα στην Πολιτεία ένα ολοκαίνουργιο, άρτια εξοπλισμένο ασθενοφόρο Volkswagen Crafter, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, θέτουμε άμεσα στη διάθεση των αλυσίδων εμπορίας τροφίμων (super markets) ένα στόλο επαγγελματικών οχημάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κατ’ οίκον παραδόσεις τροφίμων και άλλων αγαθών άμεσης ανάγκης. Στόχος μας είναι, να αυξηθεί η συχνότητα διανομής και η εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών ή online παραγγελιών, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να παραμείνουν στις οικείες τους, ακολουθώντας την οδηγία της Πολιτείας.

Επιπλέον, θέτουμε άμεσα στη διάθεση του ΕΟΔΥ επιβατικά αυτοκίνητα από τις μάρκες τις οποίες εισάγουμε στην Ελλάδα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τα κινητά συνεργεία λήψης δειγμάτων ανά την επικράτεια, τα οποία θα δημιουργηθούν τις επόμενες μέρες, με στόχο την ελαχιστοποίηση μετακινήσεων του πληθυσμού προς τις Μονάδες Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και συντονισμό της διάθεσης των οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον κ. Κωνσταντίνο Κύρκογλου, στο 697 833 2154, καθημερινά 09.00-18.00 και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων οχημάτων».