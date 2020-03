Οικονομία

ELPEDISON: έκπτωση 5% στο ρεύμα των νοικοκυριών και άλλες δράσεις

Η εταιρεία στέκεται δίπλα στους πελάτες της, ενώ προσφέρει υλικό σε νοσοκομεία για κάλυψη αναγκών.

Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία ELPEDISON αναφέρει:

H ELPEDISON, με μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και στέκεται δίπλα σε όλους τους πελάτες της-νοικοκυριά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Παράλληλα, συμβάλει στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και του εφοδιασμού της Χώρας με ρεύμα.

Η Εταιρεία, ανακοίνωσε πρώτη, μέσω πανελλαδικής τηλεοπτικής καμπάνιας, που ξεκίνησε το Σάββατο 21 Μαρτίου, έκπτωση 5% στην τιμή ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά-πελάτες της, για τουλάχιστον 1 μήνα. Παράλληλα, προχωρά στην παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού σε νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, βάσει των αναγκών τους.

Σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας του πολίτη, η ELPEDISON προωθεί με πολλαπλούς τρόπους τη δωρεάν εξόφληση λογαριασμών από το σπίτι, μέσω της υπηρεσίας myelpedison, ενώ ταυτόχρονα, τρέχει ήδη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρείας στοχευμένη καμπάνια «Μένουμε Σπίτι», συνοδευόμενη από ειδικά σχεδιασμένο διαγωνισμό.