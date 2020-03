Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: πάνω από 150 πρόστιμα την Δευτέρα (βίντεο)

Τι λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για την συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα και τα μέτρα προστασίας των αστυνομικών.