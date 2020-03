Πολιτική

Νέος γύρος από τουρκικές υπερπτήσεις

Συνεχίζεται το γαϊτανάκι των προκλήσεων απο την Τουρκία, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού, που πλήττει και τις δύο χώρες.

Στις 11:12 ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τους Λειψούς, σε ύψος 25.000 ποδών.

Αμέσως μετά, τα ίδια αεροσκάφη έκαναν υπέρπτηση πάνω από το Αγαθονήσι, πάλι σε ύψος 25.000 ποδών.

Ειναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με υπερπτήσεις απο μαχητικά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πάνω απο ελληνικά νησιά