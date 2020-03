Κοινωνία

Νέα διάρρηξη σε φαρμακείο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο στόχαστρο κακοποιών μπήκε και πάλι φαρμακείο. Τι άρπαξαν οι δράστες.

Άγνωστοι εισέβαλλαν σε φαρμακείο, αρπάζοντας χρήματα αλλά και φάρμακα.

Οι δράστες στράβωσαν με λοστό το ρολό του φαρμακείου, που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλέους στην Καλλιθέα και παραβιάζοντας στη συνέχεια την είσοδο, μπήκαν στο χώρο.

Άρπαξαν το συρτάρι του ταμείου, που περιείχε περίπου 500 ευρώ, καθώς και άγνωστο αριθμό παυσίπονων και εξαφανίστηκαν.

Το φαρμακείο δεν έχει κάμερες ασφαλείας και οι δράστες αναζητούνται.

Τις τελευταίες μέρες οι διαρρήξεις φαρμακείων στην Καλλιθέα είναι συχνό φαινόμενο.