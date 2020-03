Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα

Πού αναμένεται να «χτυπήσουν» τα φαινόμενα και πότε. Αναλυτικά η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες.

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το βράδυ της Τετάρτης (25-03-2020) και από τα νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Β. Τις χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα ημιορεινά κυρίως της δυτικής χώρας

Γ. Τους θυελλώδεις ανέμους

Πιο αναλυτικά:

1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (25η Μαρτίου 2020 - ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και πιθανώς στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέμπτη θα επηρεαστούν η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μέτρα). Στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές.

2. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (26-03-2020)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

(1) Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και εκ νέου από τις βραδινές ώρες στη δυτική Ελλάδα.

(2) Στις Κυκλάδες, την Κρήτη μέχρι το απόγευμα και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.

(3) Κατά διαστήματα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

Από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

3. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27-03-2020)

Α. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται:

(1) Τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

(2) Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς τις νοτιότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα).

4. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (28-03-2020) Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί κυρίως στην ανατολική και τη νότια χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ :Nοτιοανατολικοί έως βορειοανατολικοί, με ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές, οι οποίοι την Τετάρτη (25-03-2020) στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται την Παρασκευή (27-03-2020) από τα δυτικά.