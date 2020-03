Κοινωνία

Παράταση για τις εγγραφές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές στο Σχολικό Δίκτυο.

Μετά την αυξημένη κίνηση για νέες εγγραφές που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην παράταση του διαστήματος εγγραφών έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020. Η παράταση αφορά και εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στη σχετική απόφαση, που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, προτείνεται για το διάστημα αυτό, μέχρι τις 30 Μαρτίου, στους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τους διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές πλατφόρμες.