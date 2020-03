Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική: οι συλληφθέντες σε Εξάρχεια και Σεπόλια (εικόνες)

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των ατόμων που συνέλαβε η Αντιτρομοκρατική δόθηκαν στη δημοσιότητα με εισαγγελική εντολή.

Δίνονται στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες έντεκα αλλοδαπών που συνελήφθησαν την 19-03-2020 κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε Εξάρχεια και Σεπόλια.