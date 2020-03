Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας και μέσα μαζικής μεταφοράς: όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στην αστική και υπεραστική και τι ισχύει για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Απαντήσεις σε δέκα καίρια ερωτήματα.

1. Η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών συνεχίζεται κανονικά;

Οι αστικές συγκοινωνίες εξακολουθούν να λειτουργούν, καθώς πολίτες όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, εργαζόμενοι στα σουπερμάρκετ κ.λπ., μετακινούνται για την εργασία τους. Συνεπώς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς επιτελούν κοινωνικό έργο.

Ήδη, έχουν μειωθεί τα δρομολόγιά τους, αφού πριν από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας είχε μειωθεί η κίνηση του επιβατικού κοινού σε ποσοστό πάνω από 50%. Έχει επίσης ληφθεί και λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις ώρες αιχμής.

2. Τι αλλάζει στα δρομολόγια λεωφορείων, μετρό, τραμ, τρόλεϊ κ.λπ.;

Συγκεκριμένα, τις ώρες αιχμής, δηλαδή από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10:00 π.μ. και από τις 15:00 έως τις 18:00, τα δρομολόγια θα διεξάγονται κανονικά, μετά από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ για την Αθήνα και τον ΟΑΣΘ για τη Θεσσαλονίκη.

Για τις υπόλοιπες ώρες, τα δρομολόγια θα είναι σημαντικά μειωμένα, έως και 50%.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην Αθήνα έχουν σταματήσει εντελώς τα μεταμεσονύκτια δρομολόγια του Μετρό για την Παρασκευή και το Σάββατο, δεδομένου ότι έχουν κλείσει μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της νυχτερινής γραμμής 01Ν του ΟΑΣΘ προς το αεροδρόμιο.

Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για όσο καιρό διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Για την Αθήνα, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την εφαρμογή OASA Telematics, την ιστοσελίδα της τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

3. Τα ταξί θα εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση τους;

Τα ταξί συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά και επιτρέπεται η χρήση τους για όλους τους λόγους και με όλες τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται η μετακίνηση. Πάντα είναι αναγκαία η ανάλογη δήλωση.

4. Ο περιορισμός δύο ατόμων (οδηγός και ένας επιβάτης) που έχει ανακοινωθεί για τα ΙΧ, ισχύει και για τα ταξί;

Ειδικά στα ταξί επιτρέπεται εκτός του οδηγού να μεταφέρονται σε περιπτώσεις ανάγκης και πάντα με τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, έως δύο επιβάτες, ιδίως όταν ο λόγος μετακίνησης αφορά επίσκεψη σε ιατρό.

5. Τι αλλάζει στα τρένα και τον προαστιακό;

Στα τρένα διατηρούνται:

ένα ζεύγος (από και προς) Αθήνα - Θεσσαλονίκη,

δύο ζεύγη (από και προς) Θεσσαλονίκη – Λάρισα,

ένα ζεύγος (από και προς) Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Στον προαστιακό Αθήνας διατηρούνται:

6 ζεύγη (από και προς) Αθήνα – Χαλκίδα,

6 ζεύγη (από και προς) Πειραιά – Αεροδρόμιο,

6 ζεύγη (από και προς) Πειραιά – Κιάτο.

Στον προαστιακό Πάτρας διατηρούνται:

4 ζεύγη (από και προς) Άγιος Ανδρέας - Άγιος Βασίλειος και

2 ζεύγη (από και προς) Καστελόκαμπο - Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο.

6. Υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ;

Στα ΚΤΕΛ επίσης, τα δρομολόγια προσαρμόζονται αναλόγως με τις κατά τόπους ανάγκες. Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από τις ανακοινώσεις των οικείων ΚΤΕΛ.

7. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται οι μετακινήσεις από πόλη σε πόλη με αεροπλάνο, πλοίο, ΚΤΕΛ, τρένο;

Για τις μετακινήσεις με όλα τα Μέσα Μεταφοράς, ισχύουν όλα τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξαίρεσης από αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση.

8. Σταματούν τελείως οι πτήσεις από και προς το εξωτερικό;

Έχουν ήδη σταματήσει από τις 14 Μαρτίου οι πτήσεις από και προς την Ιταλία και από τις 15 Μαρτίου από και προς την Ισπανία. Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Μαρτίου προς Τρίτη 24 Μαρτίου, σταματούν και οι πτήσεις από και προς τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία.

9. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στα αεροδρόμια;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για θερμομέτρηση/ έλεγχο πιθανών κρουσμάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι στα ελληνικά αεροδρόμια, που έρχονται σε επαφή με ταξιδιώτες, έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες, γάντια, κ.λπ..).

10. Πώς και από ποιες αρχές θα γίνεται ο έλεγχος στα διόδια;

Οι οδηγοί ΙΧ που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να έχουν τη δήλωση μετακίνησης (ή το SMS) μαζί τους. Υπενθυμίζεται ότι εάν η εργασία τους βρίσκεται σε άλλη πόλη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’). Υπενθυμίζεται επίσης ότι εάν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων κάποιος πολίτης που βρίσκεται σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, μπορεί να επιστρέψει, αλλά πρέπει να διαθέτει μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1. Ο έλεγχος στους αυτοκινητόδρομους πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι υπάλληλοι των διοδίων δεν έχουν τη σχετική δικαιοδοσία.