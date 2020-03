Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οριστική αναβολή – Πότε θα διεξαχθούν

Ανακοινώθηκε η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, λόγω του κορονοϊού.

Την οριστική αναβολή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο 'Αμπε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

Στόχος των διοργανωτών και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με τον 'Αμπε, είναι η διεξαγωγή των Αγώνων το 2021.