Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Αχτίδα” ελπίδας από τα νέα κρούσματα στην Ιταλία

Οι επισημάνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την γειτονική μας χώρα και η ανησυχία του για τις ΗΠΑ.

Μία ακτίνα ελπίδας βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων στην Ιταλία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι ακόμη «πολύ, πολύ νωρίς».

Ο διεθνής οργανισμός διαπιστώνει παράλληλα «πολύ μεγάλη επιτάχυνση» της μετάδοσης του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε νέο επίκεντρο της επιδημίας.

Όταν ερωτήθηκε αν οι ΗΠΑ μπορούν να γίνουν το νέο επίκεντρο, η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Μάργκαρετ Χάρις απάντησε: «Αυτήν την στιγμή διαπιστώνουμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στις ΗΠΑ. Αρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις». «Οι ΗΠΑ έχουν μία μεγάλη έκρηξη, μία έκρηξη που ενισχύεται σε ένταση».

Τις τελευταίες 24 ώρες , το 85% των νέων κρουσμάτων προέρχονταν από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά, το 40% αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η εκπρόσωπος.

Συνολικά, η παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας Covid-19 επιταχύνεται πολύ και αναμένονται μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων από τα σημερινά 334.981 κρούσματα και τους 14.510 θανάτους, προειδοποίησε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ.