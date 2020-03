Πολιτική

Κομισιόν: σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κρούσματα κορονοϊού στις δομές προσφύγων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στο πλαίσιο στενής συνεργασίας με την Αθήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεργάζεται με τις ελληνικές Αρχές σε ένα σχέδιο διαχείρισης πιθανού ξεσπάσματος της πανδημίας στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά.

«Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές Αρχές για να βοηθήσουμε στην προετοιμασία ενός σχεδίου έκτακτης αντιμετώπισης ενός πιθανού ξεσπάσματος του covid-19. Σε γενικές γραμμές παρέχουμε υποστήριξη στην Ελλάδα για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στα νησιά και αυτό συμπεριλαμβάνει και την υγειονομική περίθαλψη, όπως η χρηματοδότηση των απασχολούμενων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα κέντρα υποδοχής», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Γιανς Ανταλμπέρ.

«Επιπλέον, στηρίζουμε τα μέτρα για να επιταχυνθούν οι μετακινήσεις των προσφύγων από τα νησιά στην ενδοχώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το συνωστισμό στα ΚΥΤ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι ήδη ορισμένα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί να υποδεχθούν 1600 ασυνόδευτους ανηλίκους από την Ελλάδα. «Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τα επιχειρησιακά και πρακτικά θέματα της μετεγκατάστασης, ως ένα επείγον ζήτημα. Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Ο Γιανς Ανταλμπέρ ανέφερε, επίσης, ότι οι ελληνικές Αρχές που παρακολουθούν την κατάσταση, έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα για να περιοριστεί ενδεχόμενο κρούσμα στα κέντρα υποδοχής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν προαιρετικά τεστ για τους νεοαφιχθέντες, τήρηση των γενικών κανόνων υγειινής, αλλά και τη δημιουργία ξεχωριστών χώρων σε κάθε ΚΥΤ για την εξέταση ύποπτων κρουσμάτων, για καραντίνα και για ανάρρωση.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όσο πιο καλά μπορούμε», ανέφερε τέλος ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της επιτροπής ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέστειλε χθες επιστολή στον Επίτροπο για τη Διαχείριση Κρίσεων , Γενς Λέναρτσιτς, στην οποία ζητάει από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί μια υγειονομική κρίση στα ελληνικά νησιά. Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής ελευθεριών του ΕΚ κάνουν έκκληση για «εκκένωση των κέντρων υποδοχής, ως μέτρο πρόληψης εξάπλωσης του covid-19».