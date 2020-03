Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση με κατά τόπους έντονες βροχές και με χιόνια. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το βράδυ της Τρίτης και από τα νοτιοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, που θα ενισχυθούν στα 6 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα κεντρικά και βόρεια.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τα ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ στην ελιά. Είναι σημαντική μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η εμφάνιση γκρίζου μεταχρωματισμού μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων.

Μακροσκοπικά μοιάζει με την καπνιά, αλλά δεν παρατηρείται σε άλλα σημεία. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται ακανόνιστες χλωρωτικές ή κίτρινες κηλιδώσεις που αργότερα νεκρώνονται και προκαλείται έντονη πρόωρη φυλλόπτωση το καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες ενώ στους ώριμους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό εμφάνισης της ασθένειας. Συστήνεται προληπτική επέμβαση για την προστασία της νέας βλάστησης (2 - 5 εκ.) από νέες ανοιξιάτικες προσβολές με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκονίου. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι προσβεβλημένοι ελαιώνες για να αποφευχθεί η μόλυνση της νεαρής βλάστησης από το μόλυσμα που βρίσκεται ήδη στο παλαιότερο φύλλωμα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: