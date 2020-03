Κοινωνία

Κορονοϊός: Το νέο ηχητικό μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για τις άσκοπες μετακινήσεις (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Αστυνομίας και επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες. Το μήνυμα μεταδίδεται από τα περιπολικά, όπου παρατηρείται κόσμος να κυκλοφορεί.

Νέο ηχητικό μήνυμα για την απαγόρευση κυκλοφορίας, σε δέκα γλώσσες, μεταδίδουν από σήμερα το πρωί τα μεγάφωνα των περιπολικών της ΕΛΑΣ, σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αποτρέψουν τις άσκοπες μετακινήσεις πολιτών, που έχουν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το μήνυμα μεταδίδεται από τα περιπολικά, όπου παρατηρείται κόσμος να κυκλοφορεί στους δρόμους, είτε Έλληνες είτε αλλοδαποί, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην ενημέρωση, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Στο μήνυμα υπενθυμίζεται το μέτρο της απαγόρευσης και επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις.



Ειδικότερα το ηχητικό μήνυμα αναφέρει:

«Ισχύει περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για εργασία ή εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Στις μετακινήσεις να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και την ανάλογη βεβαίωση. Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας».





Εκτός από τα ελληνικά, το μήνυμα μεταδίδεται και στα αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, ουρντού, νταρί, φαρσί, χίντι, παντζάμπι και παστού.

Παράλληλα, συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι της αστυνομίας για την παραβίαση του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας που άρχισε να εφαρμόζεται από χτες.





Όπως έγινε γνωστό, το 24ωρο από χτες, Δευτέρα 23/3/2020, στις 06.00 το πρωί, μέχρι σήμερα την ίδια ώρα, συνελήφθησαν για παραβίαση του περιορισμού κυκλοφορίας και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ, σε 164 άτομα συνολικά σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 57 ήταν στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι χτες τα μέτρα ήταν σχετικά χαλαρά και οι αστυνομικοί περιορίζονταν κυρίως σε παρατηρήσεις, αλλά από σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις εντολές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, θα βεβαιώνονται από τις ομάδες αστυνομικών που βρίσκονται 24 ώρες στους δρόμους, όλες οι παραβάσεις και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι για τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από την Πέμπτη, 12 Μαρτίου και αφορούν σε χώρους (καταστήματα λιανικής πώλησης, κομμωτήρια, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ανθοπωλεία, γήπεδα, καταστήματα ενδυμάτων κ.λπ.) για τους οποίους ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα το πρωί συνολικά 250 παραβάσεις και συνελήφθησαν 258 άτομα, εκ των οποίων τα 106 στην Αττική.





Για τις συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, μόνο χθες, Δευτέρα 23 Μαρτίου, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις και συνελήφθησαν 8 άτομα σε όλη την επικράτεια.?