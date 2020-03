Κόσμος

Πράσινο φως σε Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία: για διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπ. Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία άναψε το Συμβούλιo Υπουργών Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη. «Με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων» το Συμβούλιο «αποφασίζει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις» με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Αλβανία, αναφέρεται στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ. «Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί και παίρνει στρατηγικές αποφάσεις ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης», δήλωσε ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι που συνεχάρη. «Η Βόρεια Μακεδονία επιτάχυνε τις μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς, από τον περασμένο Οκτώβριο», δήλωσε ο Επίτροπος Διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά την Αλβανία, ο Επίτροπος Διεύρυνσης, είπε ότι η χώρα έχει διανύσει πολύ δρόμο από τον Οκτώβριο και μετά. Τον Οκτώβριο τα κράτη-μέλη έκριναν ότι η Αλβανία απέχει πολύ από την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και δεν έδωσαν το πράσινο φως. Ωστόσο, σήμερα, τόνισε ο Επίτροπος, δεδομένων των απτών αποτελεσμάτων που επέτυχε η χώρα σε τομείς όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και το κράτος δικαίου, ανοίγει ο δρόμος για την ενταξιακή διαδικασία. Την τελική έγκριση αναμένεται να δώσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες που θα συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη. Η Σύνοδος Κορυφής της 26ης και 27ης Μαρτίου που επρόκειτο να συζητήσει το θέμα της Διεύρυνσης της ΕΕ, αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το επόμενο βήμα είναι να εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λεγόμενο «διαπραγματευτικό πλαίσιο», το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ.