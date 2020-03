Πολιτική

Άμεσες προσλήψεις και εξοπλισμό του ΕΣΥ ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

`

Την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας το σημερινό υπουργικό συμβούλιο. "Για μία ακόμη φορά, ο κ. Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δεν είπε λέξη για την αναγκαία ενίσχυση του συστήματος υγείας, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει ήδη την 28η ημέρα αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης", σημειώνει, επισημαίνοντας ότι "αρκέστηκε μόνο, αυτός και οι υπουργοί του, στην ανταλλαγή συγχαρητηρίων μεταξύ τους για τη λήψη των περιοριστικών μέτρων για τους πολίτες, τα οποία ωστόσο δεν αρκούν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού".

Ο Αλ. Χαρίτσης κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό "να αναλάβει τώρα την ευθύνη και να προχωρήσει άμεσα" στον "πλήρη εξοπλισμό όλων των μονάδων του ΕΣΥ με όλα τα υλικά υγιεινής και ασφάλειας που είναι απαραίτητα για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό" και "στην άμεση πρόσληψη επιπλέον γιατρών και όχι σε απλές ο εκκλήσεις για ένταξη εθελοντών στο σύστημα υγείας". Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη "επαναπροκήρυξης των 4.000 θέσεων που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (3.000 νοσηλευτές και 1.000 γιατροί) και ακυρώθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ" και την "επιτάχυνση της ανάληψης των καθηκόντων των 2.000 νοσηλευτών που, ενώ έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία".

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προσχωρήσει "στην ενσωμάτωση όλων των δημόσιων δομών υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, των περιφερειακών ιατρείων και των ΤΟΜΥ στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας" και "στην αύξηση των κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας". "Προς τούτο, είναι απαραίτητη η επίταξη από τώρα, μέσω επέκτασης της υποχρεωτικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές ΜΕΘ, για όλες τις κλίνες ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε να προστεθούν στη δυναμικότητά του εθνικού συστήματος", υπογραμμίζει. "Οι ευχαριστίες και τα χειροκροτήματα δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΣΥ. Απαιτούνται πρωτοβουλίες ουσιαστικής ενίσχυσης τώρα, γιατί ο χρόνος κυλά εις βάλεις μας. Κι αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης", καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει έμπρακτα τις εθνικές οικονομίες για να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και τάσσεται επίσης υπέρ της έκδοσης του «ευρωομολόγου του κορονοϊού».

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Γεννηματά:

«Η ΕΕ οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η πανδημία δοκιμάζει τα πάντα. Τη δημόσια υγεία, την κοινωνία, την οικονομία, τις αντοχές μας , την ικανότητα του πολιτικού κόσμου, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας “Μαύρος Κύκνος”, αλλάζει τη ροή της ιστορίας και του κόσμου όπως τον ξέραμε. Την ώρα της μεγάλης κρίσης για τους πολίτες της, η Ευρώπη δεν έχει περιθώριο να επαναλάβει τα λάθη. Δεν έδωσε έγκαιρα κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη για την πανδημία. Πάλι καθυστερεί να δώσει λύσεις για την οικονομία όπως και στην αντιμετώπιση της κρίσης του 2009. Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν μπορούν να σηκώσουν, η κάθε μια μόνη της, τόσο μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Την Πέμπτη στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ώρα να παρθούν γενναίες αποφάσεις. Δεν είναι ώρα για δισταγμούς και ημίμετρα Χρειάζεται ένα νέο «ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ», με κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που η Ε.Ε. διαθέτει.»

Η κ. Γεννηματά επισημαίνει επίσης: «Οι ηγέτες της Ε.Ε μπορούν και πρέπει να πάρουν απόφαση για έκδοση ειδικών ευρωομολόγων τα οποία θα αποπληρωθούν μελλοντικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ,ώστε η αντιμετώπιση της κρίσης επιδημίας να μην μετεξελιχθεί σε κρίση χρέους. Τα χρήματα αυτά μπορεί να διαχειριστεί ο ESM ,αλλά χωρίς την προϋπόθεση να συνοδεύονται από προγράμματα προσαρμογής. Με τους πόρους από τα ευρωομόλογα θα ωφεληθούν όλες οι χώρες μέλη, αντλώντας χρήματα κατά προτεραιότητα για:

Τη στήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας και την προμήθεια του κατάλληλου Ιατρικού εξοπλισμού.

Την παροχή ρευστότητας ώστε να μην οδηγηθούν σε αδιέξοδο οικονομίες και επιχειρήσεις.

Την στήριξη των Νοικοκυριών, και των εργαζομένων, με προτεραιότητα τους οικονομικά ασθενέστερους.



Η δήλωση καταλήγει ως εξής: «Επίσης πρέπει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ,να δημιουργηθεί ένα Ταμείο για πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των ανέργων. Η Ευρώπη μόνο ενισχύοντας την ενότητά και την αλληλεγγύη θα σταθεί όρθια και μέσα στη κρίση, αλλά και στην επόμενη ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του αναφέρει πως "καλούμε την κυβέρνηση να κάνει άμεσα πράξη το αίτημα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, ώστε να διοριστεί σε μόνιμες θέσεις το σύνολο των γιατρών που είχε θέσει υποψηφιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους ανέρχονται σε 2.000 – 3.000 και που σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή μένουν παροπλισμένοι. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για την αναμονή ολοκλήρωσης των κρίσεων. Πρόκειται για ένα ιατρικό δυναμικό έμπειρο, με τίτλο ειδικότητας, το οποίο μπορεί άμεσα να ριχθεί στη μάχη. Παράλληλα, τονίζουμε ξανά την ανάγκη για άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ και εργαστηρίων.".

Με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ο πρωθυπουργός καυχήθηκε σήμερα , προς τους υπουργούς του, ότι η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ακόμα όμως δεν έχουμε τις απαιτούμενες ΜΕΘ ,τους απαιτούμενους αναπνευστήρες , ούτε έχουν προχωρήσει όλες οι αναγκαίες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ, πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα, να στηρίξει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το εθνικό σύστημα υγείας και να προχωρήσει άμεσα σε ισχυρές «ενέσεις» ρευστότητας στην αγορά, με οριζόντια μέτρα στήριξης προς όλη την επιχειρηματικότητα, για να μην θρηνήσουμε, μετά τα θύματα του κορονοϊού και θύματα μιας νέας οικονομικής κρίσης".