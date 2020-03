Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γίνε εθελοντής για την αντιμετώπιση του COVID-19 (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το Υπουργείο Υγείας απευθύνει κάλεσμα για ενίσχυση των δομών υγείας από όποιον διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις.

«Η υγειονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας λόγω της νόσου COVID-19 είναι πρωτόγνωρη και η εξέλιξη της αναμένεται ραγδαία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

«Η προσφορά όλων μας είναι απαραίτητη, ώστε να αντιμετωπισθούν οι δυσανάλογες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των επαγγελματιών του είναι απαραίτητη με όποιες δυνάμεις μπορεί ο καθένας μας», σημειώνει.

Στην προσπάθεια αυτή, το Υπουργείο Υγείας ενισχύει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με κάθε τρόπο, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Καθώς όμως η πανδημία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, κρίθηκε αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υγείας στις δομές υγείας της χώρας μας κι από εθελοντές.

Εθελοντικό πρόγραμμα

Το παρόν εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Επίσης μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει.

Οι εθελοντές ανάλογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστηρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν. Θα παρέχουν συγκεκριμένο έργο και θα έχουν συνεργασία με το ήδη υπηρετούν προσωπικό.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι εθελοντές θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα καταγραφής ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις των εθελοντών θα καταχωρούνται ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης που θα συμπληρώνουν στο σχετικό πεδίο. Εν συνεχεία θα υπάρξει κατανομή από τις Υγειονομικές Περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στις δομές υγείας της περιοχής ευθύνης τους.

Επιλογή εθελοντών

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εθελοντών της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας καλεί σε συνέντευξη τους εθελοντές. Στην επιλογή των εθελοντών συνεκτιμάται η εργασιακή εμπειρία, οι δεξιότητες του κάθε εθελοντή και το εν γένει ενδιαφέρον του για να εργαστεί σε συγκεκριμένα πεδία που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν ανακύψει.

Έναρξη εργασίας εθελοντών

Οι εθελοντές που θα επιλεγούν ανάλογα της θέσης και των καθηκόντων που θα ορισθούν να αναλάβουν, θα λάβουν ταχύρρυθμη εκπαίδευση από τον υπεύθυνο διεύθυνσης/υπηρεσίας (πχ ιατρικής- νοσηλευτικής- διοικητικής- τεχνικής υπηρεσίας, κ.ά) και θα ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται.

Χρήσιμες Επισημάνσεις

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, σας ενημερώνουμε πως στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 περιλαμβάνονται:

Άτομα άνω των 70 ετών

Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια

Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια

Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη

Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανασοκατασταλτικά φάρμακα

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Για να γίνετε εθελοντής, πατήστε ethelontes.gov.gr.