Οικονομία

Το νέο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ

Τι θα γίνει με τις Κυριακές σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Την προσεχή Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων θα παραμείνουν κλειστά. Αυτό ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επίσης, όπως ενημερώνει η Γενική Γραμματεία, από την Πέμπτη 26.3.2020 έως και Σάββατο 25.4.2020, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων διαμορφώνεται ως εξής:

- Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:00 έως 21:00.

- Σάββατο από 7:00 έως 20:00.