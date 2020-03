Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 743 κρούσματα στην Ελλάδα

Η εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19, Σωτήρη Τσιόδρα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 48 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 743 κρούσματα σε όλη την χώρα.