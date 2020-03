Κόσμος

Κορονοϊός: Τρεις οι νεκροί στην Κύπρο

Άλλοι δύο ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Άλλους δύο νεκρούς και οκτώ νέα κρούσματα κορονοϊού μετράει η Κύπρος. Συνολικά, μέχρι σήμερα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον COVID-19.

Στα 124 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ στα Kατεχόμενα έχουν καταγραφεί 40 κρούσματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου από την ενημέρωση που είχε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, έχουν επιβεβαιωθεί οκτώ νέα περιστατικά της νόσου COVID-19.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 8 νέα κρούσματα, πρόκειται για:

Τρία άτομα που εντοπίστηκαν μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Δύο άτομα που επέστρεψαν από ευρωπαϊκές χώρες, εκδήλωσαν συμπτώματα και επικοινώνησαν με τις αρμόδιες Αρχές.

Τρία άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευνάται.

Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου έχει ήδη αρχίσει την ιχνηλάτηση των επαφών και των οκτώ περιστατικών της νόσου COVID-19 και θα προχωρήσει στη λήψη δειγμάτων για τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, αναφέρεται.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 124 (περιλαμβανομένων και των τριών που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις), εκ των οποίων τα 65 ήταν επαφές, προστίθεται.

«Σήμερα στη μάχη με την πανδημία, δυστυχώς, χάσαμε ακόμα δύο συνανθρώπους μας, που νοσηλεύονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Λεμεσού και Λευκωσίας», αναφέρεται.

Πρόκειται για ένα άνθρωπο 63 ετών, Βρετανό υπήκοο μόνιμο κάτοικο Κύπρου, με υποκείμενα νοσήματα, και έναν 58χρονο Κύπριο υπήκοο με ελεύθερο ιστορικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερα άτομα βρίσκονται διασωληνωμένα, δύο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και δύο στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Αρκετοί πιθανόν θα χρειαστεί να διασωληνωθούν στο μέλλον, σημειώνεται.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 19 άτομα, τρία εκ των οποίων στη ΜΕΘ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται σε θάλαμο ένα άτομο.

«Όπως καταλαβαίνετε η προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας έχει πλέον περάσει στην επόμενη φάση. Αντιμετωπίζουμε πιο σοβαρά περιστατικά. Ελπίζαμε ότι δεν θα συμβεί, αλλά συνέβη», αναφέρεται. «Το κυρίως πρόβλημα είναι οι σοβαρές πνευμονίες», σημειώνεται.

Η μεγάλη μάχη, τονίζεται, «δίνεται πλέον καθημερινά στις ΜΕΘ των νοσοκομείων και τα υποστηρικτικά τμήματα».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε στιγμή όμως, όπως και στις άλλες χώρες του κόσμου, ότι χρειαζόμαστε χρόνο, για να ετοιμαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα», σημειώνεται.

Ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή, πέραν του Νοσοκομείου Αμμοχώστου που λειτουργεί ως νοσοκομείο αναφοράς, λειτουργούν θάλαμοι διαλογής ύποπτων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ταυτόχρονα, έχουν εκκενωθεί επιπλέον θάλαμοι στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίοι αναμένεται να υποδεχθούν, μετά την εκπαίδευση του προσωπικού, είτε επιπλέον περιστατικά για διαλογή είτε επιβεβαιωμένα περιστατικά, κυρίως σοβαρές πνευμονίες, τα οποία χρειάζονται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν παγκύπρια διαθέσιμες 32 κλίνες σε ΜΕΘ για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19. Δυνητικά υπάρχει η δυνατότητα οι κλίνες αυτές να αυξηθούν σταδιακά σε 125 με την προσθήκη 89 επιπλέον κλινών στην Λευκωσία και 4 στην Λεμεσό.

«Όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα που κερδίζουμε έχει σημασία. Εκφράζοντας την αγωνία όλου του προσωπικού των νοσοκομείων μας, σας εκλιπαρούμε να μείνουμε σπίτι. Να μας δώσετε την ευκαιρία να είμαστε όσο το δυνατό πιο έτοιμοι», καταλήγει η ανακοίνωση του κυπριακού Υπουργείου Υγείας.