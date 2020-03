Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νεκρή 41χρονη μητέρα

Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της. Πιθανόν από κορονοϊό και ο θάνατος της μητέρας του 53χρονου στην Καστοριά.

Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στο σπίτι της, στον οικισμό Κορέστειο Καστοριάς, μια 41χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είχε συμπτώματα και είχε λάβει οδηγίες να παραμείνει στο σπίτι της, ενώ δεν είχε υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό.

Η 41χρονη είχε άσθμα, είχε παρουσιάσει συμπτώματα σχετικά με τον ιό και συγκεκριμένα πυρετό. Φέρεται να επικοινώνησε με τον ΕΟΔΥ και έλαβε τη σύσταση να παραμείνει σπίτι της, απομονωμένη. Ωστόσο, στην πορεία παρουσίασε επιδείνωση η υγεία της, κλήθηκε ασθενοφόρο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έως ότου να φθάσει στο σημείο η γυναίκα εξέπνευσε.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή ελήφθη και δείγμα, το οποίο σήμερα βγήκε θετικό στον κορονοϊο.

Επίσης, στον κορονοϊό αποδίδεται και ο θάνατος της 81χρονης μητέρας του 53χρονου, ο οποίος ήταν ο τέταρτος ασθενής με κορονοϊό στην Ελλάδα που είχε χάσει τη ζωή του.

Η 81χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ υποστηριζόταν με αναπνευστήρα και εξέπνευσε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου

Ο 53χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στις 15 Μαρτίου και ήταν εργαζόμενος στο νοσοκομείο Καστοριάς.