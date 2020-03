Υγεία - Περιβάλλον

Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1: ουδείς είναι άτρωτος – νοσηλεύεται 29χρονη με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» για τα μέτρα προστασίας και την ανάγκη όλοι μας να «μένουμε σπίτι»​