Κόσμος

Κορονοϊός: Σοκ στη Βρετανία από τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση θανάτων

Ραγδαία η εξάπλωση των κρουσμάτων. Επιβεβαιώνονται οι φόβοι ότι ο Μπόρις Τζόνσον καθυστέρησε να λάβει δραστικά μέτρα.

Την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, ημερήσια αύξηση θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού κατέγραψαν σήμερα οι βρετανικές Αρχές, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid-19 αυξήθηκε ραγδαία, αποτυπώνοντας την επείγουσα ανάγκη πίσω από την απόφαση της Κυβέρνησης να επιβάλει καθολική καραντίνα στη χώρα.

Το τελευταίο 24ωρο στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 87 νέοι θάνατοι εξαιτίας του ιού, μια άνοδος 26% από χθες, ανεβάζοντας σε 422 το αριθμό των θυμάτων, ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Υγείας.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 8.077, (αύξηση 21%) ενώ χθες ήταν 6.650.

Την Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας, μέτρο πρωτοφανές σε καιρό ειρήνης. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξέφραζαν φόβους ότι καθυστέρησε να λάβει δραστικά μέτρα.

Η Κυβέρνηση αναζητά 250.000 εθελοντές για να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η βρετανική κυβέρνηση αναζητά 250.000 εθελοντές να βοηθήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS) και τους ευάλωτες ανθρώπους που πλήττονται από την υγειονομική κρίση του νέου κορονοϊού, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

«Αναζητούμε 250.000 εθελοντές, ανθρώπους υγιείς, για να βοηθήσουν το NHS, να κάνουν ψώνια, να παραδίδουν φάρμακα και να στηρίξουν εκείνους που προφυλάσσονται για να προστατεύσουν την ίδια τους την υγεία», είπε ο Χάνκοκ σε δημοσιογράφους.

Από τους εθελοντές θα ζητηθεί να βοηθήσουν με καθήκοντα όπως παράδοση φαρμάκων από φαρμακεία, οδική μεταφορά ασθενών από και προς νοσοκομεία για ραντεβού και να τηλεφωνούν σε ανθρώπους που είναι απομονωμένοι σε σπίτια για να ελέγχουν αν είναι καλά.

Το σύστημα στοχεύει να φτάσει μέχρι και σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που «προφυλάσσονται» - μένοντας σπίτι για 12 εβδομάδες υπό τις οδηγίες της Κυβέρνησης για την προστασία των ατόμων με σοβαρές συνθήκες υγείας.

«Αν είστε υγιείς και ικανοί να το κάνετε αυτό με ασφάλεια, σας προτρέπω να εγγραφείτε σήμερα για να βοηθήσετε τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους στις κοινότητές μας ως εθελοντές απεσταλμένοι του NHS», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας αργότερα σε ανακοίνωσή του.