Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε διεύρυνση του πλαισίου προστασίας εργαζομένων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Τι ισχύει για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Έκπτωση 25% στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (με εξαίρεση τον ΦΠΑ), εφόσον πληρωθούν στην ώρα τους και οι φορολογούμενοι-ασφαλισμένοι δεν κάνουν χρήση των μέτρων αναστολής που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να εκτιμά ότι η οικονομία θα γυρίσει σε ύφεση το 2020, η οποία όμως θα είναι παροδική.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου των Χρ. Σταϊκούρα, Γ. Βρούτση και Αδ. Γεωργιάδη ανακοινώθηκε διεύρυνση του πλαισίου προστασίας εργαζομένων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από την ερχόμενη εβδομάδα με τον υπ. Οικονομικών να τονίζει ότι «στηρίζουμε παράλληλα την κουλτούρα πληρωμών έχοντας το βλέμμα στη μετά κορωνοϊό εποχή για τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό ο Αδ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής εγγυοδοσίας και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αρχές Μαΐου το υπουργείο θα είναι έτοιμο να τρέξει δράσεις δανειοδότησης και κεφαλαίου κίνησης έναντι αρχικού σχεδιασμού για τέλη Μαΐου.

Παράλληλα, ο κος Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά «πληροφορίες» για επιβολή capital controls, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεύθυνες», σημειώνοντας ότι αποτελούν πρωτοφανή προσπάθεια κάποιων να βλάψουν τη χώρα. «Κανένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπ. Εργασίας, από την πλευρά του, εξειδίκευσε αναλυτικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, ανέργων και επιχειρήσεων.

Διευρύνεται το πλαίσιο



Από την επόμενη εβδομάδα διευρύνεται το πλαίσιο προστασίας, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, παραδεχόμενος ότι η κατάσταση στην οικονομία έχει δυσκολέψει και θα δυσκολέψει κι άλλο.

Όπως είπε, με τις πρωτοβουλίες που εξειδίκευσε έως τώρα η κυβέρνηση καλύπτονται 600.000 επιχειρήσεις και 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί (60% του συνόλου) καθώς και 550.000 αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες.

Μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δημοσιονομικό κόστος ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες, ανεβαίνει στα 4,7 δισ. ή 2,5% του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι φέτος η οικονομία θα περάσει σε ύφεση και ο πλούτος της χώρας θα συρρικνωθεί. «Εχουμε χρέος όλοι να συμπεριφερόμαστε με ψυχραιμία και υπομονή, ώστε να βγούμε από την κρίση με το λιγότερο κόστος».

«Θέλω να είμαι ειλικρινής: Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει βαθύτερη, και η οικονομία θα γυρίσει, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, σε ύφεση το 2020. Θα είναι όμως παροδική. Ωστόσο, η ζημιά στην οικονομία, βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντική και θα διευρυνθεί. Ο πλούτος της χώρας θα συρρικνωθεί. Όμως, με τις κατάλληλες πολιτικές, χρονικά κλιμακούμενες, θα περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορωνοϊού.

Έχουμε χρέος, όλοι μας, να συμπεριφερόμαστε με ψυχραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να βγούμε από αυτή την έκτακτη και εξωγενή κρίση με το λιγότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος και να δρομολογήσουμε, αμέσως μετά, μία δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Θα τα καταφέρουμε!», κατέληξε ο υπουργός.

Εξειδίκευση των έκτακτων μέτρων

Η πρόσφατη δέσμη μέτρων συνοψίζεται στα εξής:

Α. Μέτρα για εργαζόμενους

Για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις (δηλαδή με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες) προβλέπεται:

Η αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.

Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη τους ημερομηνία.

Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, από την στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.

Η διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Β. Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

? Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφλησή των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων- ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.

Η μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.

Γ. Μέτρα για τους ανέργους

Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης που έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Σύνοψη:

Άρα αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπ. Εργασίας, είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικιοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.

Δ. Μέτρα για τις επιχειρήσεις

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών.

Συγκεκριμένα:

α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.

β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.

Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.

Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

Ε. Ειδικές πλατφόρμες αποζημίωσης - Μισθώματα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν, σήμερα, οι δύο ιδιαίτερα σημαντικές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις: Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά).

Παράλληλα, είναι έτοιμα τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο: Η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου και θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.