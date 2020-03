Υγεία - Περιβάλλον

Ακτινολόγος στον ΑΝΤ1: πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να “αντέξει” το ΕΣΥ (βίντεο)

Ο Σπ. Αδαμόπουλος, Ιατρός – Επιμελητής στο ΓΚΝΑ "Γ. Γεννηματάς" αναφέρεται στο "οπλοστάσιο" που πρέπει να έχουν διαθέσιμο οι υγειονομικοί υπάλληλοι.