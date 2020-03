Κοινωνία

Ασθενείς με κορονοϊό περιγράφουν στον ΑΝΤ1 την αγωνία και την περιπέτεια τους (βίντεο)

Μεταξύ άλλων, ο χρηματιστής Βαγγέλης Χαρατσής, ώρες μετά από το εξιτήριο από το Θριάσιο, μιλά για τον «εφιάλτη» του κορονοϊού.