Κορονοϊός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δωρίζουν 1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ΜΕΘ

Οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός στηρίζουν έμπρακτα το ΕΣΥ στη “μάχη” απέναντι στην πανδημία.

Δωρεά 1.000.000 ευρώ για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ανακοίνωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Όπως δήλωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι: «Προκειμένου να στηρίξουμε έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης στην πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζουμε, αποφασίσαμε να προβούμε στη δωρεά ποσού 1.000.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).

Το παραπάνω ποσό θα κατατεθεί άμεσα και θα διατεθεί μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Θεωρούμε ότι η συμβολή όλων μας είναι αναγκαία σήμερα περισσότερο από ποτέ».