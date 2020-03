Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής στον ΑΝΤ1: έκλαιγα με λυγμούς όταν έπεσε ο πυρετός – ο κορονοϊός “δεν σηκώνει μαγκιές” (βίντεο)

Μέσα από το Θριάσιο Νοσοκομείο, ο Αλέξης Αλεξίου περιγράφει τις ενδείξεις που τον ανησύχησαν και τα συμπτώματα της νόσου που βιώνει.