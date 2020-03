Κοινωνία

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από Έλληνα που νοσεί από κορονοϊό στην Ισπανία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις αντοχές του συστήματος υγείας της χώρας, τα συμπτώματα και την αγωνία του ίδιου και της συζύγου με τα τρία παιδιά τους που βρίσκονται στην Ελλάδα.