Κόσμος

Ελληνίδα γιατρός στο Μιλάνο βρίσκεται σε καραντίνα ως πιθανό κρούσμα κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η ρευματολόγος Ειρήνη Ποντικάκη, που έχει τεθεί σε κατ’ οίκον απομόνωση.