Αθλητικά

Πετρούνιας στον ΑΝΤ1: ήθελα να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως σημάδι “επιστροφής στην κανονικότητα” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μιλάει στον Νίκο Χατζηνικολάου για την αναβολή των αγώνων και όσα αυτή σημαίνει για την προσπάθεια του να προκριθεί.